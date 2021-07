Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Șoferii beți in trafic, la ordinea zilei – Inca doi conducatori auto depistați la volanul mașinii dupa ce consumasera bauturi alcoolice iunie 18, 2021 11:18 Doi conducatori auto, din Scrioaștea și Scurtu Mare, au fost prinși beți la volan, in cursul zilei de joi, amandoi alegandu-se…

- ”In Romania, avem 14.400 de medici de familie si medici de medicina generala, dintre care 37% au peste 60 de ani. In Romania, exista aproape 700 de localitati fara medici de familie”, a afirmat Coriu miercuri, la conferinta online ”Sistemul sanitar romanesc. Probleme. Performante. Perspective”, organizata…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca edilul liberal Mihai Chirica apeleaza la practici neortodoxe in Consiliul Local, in timp ce USR este catalogat drept imatur si lipsit de experienta, dupa ce un consilier USR PLUS a votat miercuri bugetul local, impotriva liniei partidului sau,…

- USR PLUS Iasi sustine ca va încheia o alianta cu PNL la nivel local doar împotriva edilului Mihai Chirica, nu pentru sustinerea acestuia, filiala municipala USR PLUS cerând liberalilor sa-i retraga lui Chirica sprijinul politic, potrivit News.Filiala ieseana a USR PLUS a solicitat,…

- Oamenii legii au inceput o ancheta dupa ce o tanara de 19 ani, din Botosani, a fost gasita moarta intr-o camera dintr-un camin studentesc din campusul Tudor Vladimirescu din Iasi. Surse din randul anchetatorilor sustin ca fata a fost gasita sambata seara de portarul caminului T18, dupa ce acesta a fost…

- Liderii ieseni ai USR PLUS cer PNL sa-i retraga sprijinul politic lui Mihai Chirica, in urma suspiciunilor de coruptie care planeaza asupra edilului, iar ulterior consilierii liberali si cei ai USR PLUS sa poarte negocieri pentru votul asupra bugetului local. Copresedintele USR PLUS, deputatul…

- O tanara din Iași a fost trasa pe dreapta de catre polițiști pentru o oprire de rutina in trafic. Din pacate, in urma verificarilor, ieșeanca s-a ales cu un dosar penal. Se pare ca aceasta le-a dat polițiștilor un permis de conducere fals. A condus cu un permis fals Oamenii legii au amuțit cand au […]…

- Cateva sute de masini din judetele Moldovei, inclusiv TIR-uri, participa sambata la marsul motorizat initiat de doua asociatii civice iesene, principala revendicare fiind urgentarea construirii de autostrazi in Moldova, potrivit news.ro. Marsul motorizat este organizat de asociatiile „Impreuna…