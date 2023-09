Stiri pe aceeasi tema

- Primaria tulceana Chilia Veche a transmis un mesaj catre cetatenii comunei in care le recomanda, printre altele, sa evite deplasarile noaptea pe Dunare cu barci cu motor deoarece sunetul motoarelor poate fi confundat cu sunetul dronelor. De asemenea, sa anunte Politia despre descoperirea unor munitii…

- Reprezentantii Primariei Chilia Veche au postat pe pagina de Facebook a institutiei un mesaj cu sfaturi pentru cetateni, in contextul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei care au avut loc in apropierea granitei cu Romania si al gasirii unor fragmente de drona in zona. “Tinand cont de evenimentele inregistrate…

- Primaria Chilia Veche a transmis un mesaj catre cetatenii comunei. Acestora li se recomanda sa evite deplasarile noaptea pe Dunare cu barci cu motor deoarece sunetul motoarelor poate fi confundat cu sunetul dronelor. Oamenii sunt rugați sa anunte Politia daca descopera unor munitii neexplodate si sa…

- Romania ar fi fost lovita de drone ruse in atacul asupra portului ucrainean Ismail de la Dunare, in noaptea de duminica spre luni. Aceasta afirmație, susținuta cu tarie de autoritațile de la Kiev, a fost respinsa vehement de autoritațile de la București, inclusiv de președintele Iohannis. Miercuri,…

- Mai mulți locuitori din Chilia Veche, Romania, au declarat ca in cursul nopții de marți spre miercuri au avut loc explozii peste Dunare, in localitatea ucraineana Chilia Noua, care au fost vizibile cu ochiul liber de pe teritoriul romanesc. Atacurile nocturne au durat trei ore și au vizat districtul…

- Este alerta maxima la granița Romaniei dupa ce rușii au bombardat din nou porturile ucrainene. De data aceasta au fost raportate explozii și bombe in portul Chilia Noua din Ucraina, dupa ce zilele trecute, porturile Reni și Ismail de peste Dunare au fost ținta atacurilor. Localnicii au surprins atacurile,…

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…