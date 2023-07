Oamenii de știință: Schimbările climatice distrug recifele de corali Incalzirea oceanului afecteaza negativ sanatatea coralilor. Cauzata de schimbarile climatice globale, creșterea temperaturii apelor oceanice din apropierea Floridei are un impact negativ asupra recifelor de corali, relateaza golosameriki.com {{689897}}Saptamina trecuta, potrivit Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA), temperatura medie a apei in Florida a fost de 35 de grade Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu sugereaza ca o buna ingrijire a dintilor poate fi benefica pentru creier. O echipa de oameni de stiinta din Japonia a constatat ca bolile gingivale si pierderea dintilor au fost legate de micsorarea creierului in zona hipocampusului, care joaca un rol in memorie si in boala Alzheimer.

- Conform unor noi cercetari, exista o molecula care determina alunițele de la nivelul pielii sa produca par, iar oamenii de știința i-au descoperit potențialul și cred ca ar putea fi utilizata pentru a trata caderea parului cauzata de varsta, relateaza Business Insider.

- Incalzirea climei cauzata de activitatile umane creste in prezent cu o rata de peste 0,2 grade Celsius pe deceniu, emisiile de gaze cu efect de sera atingand un nivel record, potrivit unui amplu studiu international publicat joi, transmite AFP, citata de Agerpres. „In perioada 2013-2022, incalzirea…

- Viruși stravechi – care nu au mai fost vazuți in lume de secole – risca sa distruga omenirea din cauza schimbarilor climatice, spun oamenii de știința. Cercetatorii au descoperit ca particule ale acestor boli raman infecțioase chiar și astazi in lana de mamut, mumii siberiene, lupi preistorici și chiar…

- Potrivit omului de știința Vakhrushev, deși exista intr-adevar o problema cu incalzirea globala, este posibil ca adevaratele cauze ale acestui proces sa nu fie legate de factorii antropogeni. Mai mult, rata acestui proces nu este atit de mare incit sa se vorbeasca de scenarii apocaliptice. Cu toate…

- Lumea noastra supraincalzita va depasi pentru prima data o limita-cheie de temperatura in urmatorii ani, potrivit oamenilor de stiinta. Cercetatorii spun ca exista acum o probabilitate de 66% sa depasim pragul de 1,5 grade Celsius al incalzirii globale pana in 2027, relateaza News.ro . Probabilitatea…

- Pe parcursul a miliarde de ani, Terra a atras o mulțime de meteoriți care s-au prabușit pe suprafața sa. In timp, oamenii au adunat fragmente din acești meteoriți, unii considerandu-i de natura divina, in timp ce alții ii colecționeaza din pura curiozitate științifica.Experții din domeniul astronomiei…

- Incalzirea recenta și rapida a oceanelor lumii a alarmat oamenii de știința, ingrijorați de faptul ca aceasta va contribui la incalzirea globala. Luna aceasta, suprafața globala a marii a atins o noua temperatura record, fiind prima data cand se incalzește atat de mult și atat de repede, potrivit BBC.Oamenii…