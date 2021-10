Stiri pe aceeasi tema

- Deși in viitor exista multe opțiuni posibile, un lucru cert este ca SARS-CoV-2 va continua sa evolueze și ca acest conflict armat dintre noi și virus este abia la inceput, spun oamenii de știința citați de New York Times . In cele din urma, pe masura ce evoluția virala va incetini iar sistemul nostru…

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din California-Riverside (UCR) studiaza in prezent daca pot folosi plantele, cum ar fi salata si spanacul, in locul vaccinurilor pe baza de ARN mesager. Proiectul de...

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din California-Riverside (UCR) studiaza in prezent daca pot folosi plantele, cum ar fi salata si spanacul, in locul vaccinurilor pe baza de ARN mesager. Proiectul de cercetare are trei obiective: sa demonstreze ca ADN-ul care contine vaccinuri ARNm poate…

- Consumul regulat de ceai negru are un efect pozitiv asupra sanatații și imbunatațește capacitațile sale cognitive. La aceasta concluzie au ajuns experții de la Universitatea din Beijing, relateaza FAN cu referire la publicația Rai Al Youm. "Rezultatele noastre arata ca ceaiul ajuta la imbunatațirea…

- Sonata pentru doua piane in Re major K448 de Wolfgang Amadeus Mozart poate ameliora simptomele epilepsiei, potrivit unui studiu recent publicat de Scientific Reports și citat de sciencealert.com . Efectul terapeutic al melodiei ar avea legatura cu sentimentul de surpriza pe care il creeaza, potrivit…

- Stresul de la o virsta frageda poate crește speranța de viața. La aceasta concluzie au ajuns specialiștii de la Universitatea din Michigan (SUA), care au efectuat un studiu pe viermi rotunzi. Vorbim despre stresul oxidativ, care apare, de regula, la o virsta frageda. El este cauzat de așa-numitele forme…

- Oamenii de știința de la Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS) obișnuiau sa ofere tratament COVID-19 un ingredient activ al plantei Nigella Sativa (cunoscuta sub numele de Nigella sativa, chimen negru, korinadr roman, kalindzhi), au spus intr-o declarație reprezentanții universitații.…