Oamenii de știință au creat cea mai precisă simulare virtuală a Universului nostru Cu ajutorul supercomputerelor, o echipa internaționala de oameni de știința a realizat cea mai mare și mai precisa simulare de pana acum a evoluției Universului. Acest lucru ne poate ajuta sa ințelegem dinamica existenta pe masura ce Universul continua sa evolueze, inclusiv misterioasa materie intunecata. „Suntem pe drumul cel bun” atunci cand vine vorba despre ințelegerea evoluției Universului „Simularile dezvaluie pur și simplu consecințele legilor fizicii care acționeaza asupra materiei intunecate și a gazului cosmic de-a lungul celor 13,7 miliarde de ani de existența a Universului nostru”,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

