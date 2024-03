Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Braila au oprit o masina condusa de un barbat care avea permisul suspendat si se afla sub influenta bauturilor alcoolice si drogurilor, iar in autoturism au fost gasite patru kilograme de aur si 400.000 de euro. Surse apropiate anchetei afirma ca barbatul este fiul unui cunoscut om…

- Nilul curge pe o distanța de peste 6.650 de kilometri pana cand se varsa in Marea Mediterana. Timp de mii de ani, acest fluviu a fost o sursa de irigații și a transformat zona arida din jurul sau in terenuri agricole luxuriante. Astazi, Nilul continua sa serveasca drept sursa de irigații, fiind și o…

- In legendara colecție de povestiri SF „The Martian Chronicles„, scrise de Ray Bradbury, una dintre speciile gasite pe Planeta Roșie este un grup de sfere albastre plutitoare. Acum, roverul Perseverance al NASA a observat cu adevarat una. Ei bine, exista o șansa sa nu fie chiar același lucru, dar e,…

- Incident șocant, petrecut intr-o aeronava TAROM care se intorcea in București de la Bruxelles. Imediat dupa aterizarea pe Aeroportul Henri Coanda, pasagerii au fost coborați rapid pe ușa de la coada, dupa ce un barbat a incercat sa iși puna capat zilelor. Ar fi folosit un obiect ascuțit pe care l-ar…

- Un șofer, fiind in stare de ebrietate la volan, a fost observat in trafic de carabinieri. Cazul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orelor 23:00, pe strada Calea Orheiului din capitala, conform IGC.

- Expertii chinezi au descoperit diverse materiale de sticla in solul selenar adus pe Pamant de misiunea Chang'e-5 si au efectuat cercetari sistematice asupra acestora, conform Institutului de Fizica din cadrul Academiei de Stiinte din China, transmite agentia Xinhua.Cercetatorii de la Institutului…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a semnat, in decembrie 2023, contractele cu cele 8 firme selectate pentru finanțare prin schema de ajutor de stat pentru industria prelucratoare. Lista finala aduce doua mari surprize, care au in centru doi oameni de afaceri de top din Romania.…

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…