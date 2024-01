Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce placile tectonice indiana și eurasiatica se ciocnesc incet, munții Himalaya continua sa se ridice. Cu toate acestea, un nou studiu sugereaza ca placa indiana s-ar putea desprinde, provocand o ruptura. Oamenii de știința spun ca aceasta ruptura ar putea despica Tibetul, informeaza Mediafax.Coliziunea…

- Ministrul Barbu anunța ca sectorul ovin va beneficia in acest an de 120 de milioane de euro. Ministrul Agriculturii , Florin Barbu, a anunțat ca sectorul ovin și caprin va primi sprijin financiar in valoare de 80 de milioane de euro prin sprijinul cuplat in anul 2024. De asemenea, se va aloca o suma…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al AUR, Ramona Ioana Bruynseels, arata faptul ca in cursul oferit de bancile din Romania, moneda euro a sarit de 5 lei.”Cei cu putere din țara noastra știu acest lucru dar tac! Cursul Euro e ținut sub 5 lei oficial, pentru a nu trece pragul psihologic…

- Pragul convenit la nivel internațional pentru a opri trecerea planetei spre o era periculoasa din punct de vedere climatic va fi „depașit in toate scopurile practice” in cursul anului 2024, a avertizat cercetatorul cunoscut drept „nașul științei climatice”, James Hansen, relateaza The Guardian.James…

- In perioada sarbatorilor de iarna, 23 de politisti romani reprezinta cu onoare Romania, in misiuni internationale, in 7 teatre de operatii sau zone de conflict din Africa, Asia si Europa.Potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de IGPR, 3 politisti isi desfasoara activitatea in cadrul Misiunii…

- „Ce ma deranjeaza e ca vorbim tot timpul de pensionari, parca ar fi saracii oameni o povara. (...) Sunt oameni cu 1.500 lei si, tot timpul, cand vorbim de buget, se intreaba de unde se maresc pensiile . Dar ce aveti cu pensiile oamenilor? Pana si Comisia ne-a spus: 'Faceti ceva ca sunt prea mici pensiile'.…

- Oamenii de știința se așteapta ca soarele sa atinga maximul ciclului sau solar intre ianuarie și octombrie 2024, ceea ce va aduce cele mai spectaculoase manifestari ale aurorelor boreale, scrie The Guardian.Iarna aceasta va fi probabil un an de succes pentru a vedea aurora boreala, oamenii de știința…