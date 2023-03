Stiri pe aceeasi tema

- Cineva, dupa un scenariu bine stabilit, joaca Romania … la “ruleta ruseasca”! Doar ca de aceasta data, diferența este una capitala: exista DOAR un singur orificiu fara glonț din butoiașul revolverului! Adica, exista o SINGURA șansa de a scapa cu “viața” din acest “joc” sinucigaș pe care romanii ingaduie…

- ”Ministerul Dezvoltarii finanteaza 12 noi investitii, in 10 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Proiectele, in valoare totala de 69.447.764 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componenta C5 – Valul Renovarii, pentru…

- Sambata, 25 februarie, au avut loc alegeri interne la PSD Pitești. Primarul Cristian Gentea, cel care conduce organizatia de 13 ani, a fost ales in unanimitate pentru un nou mandat in fruntea organizatiei municipale. PSD Pitești inseamna echipa, dezvoltare, daruire și oameni valoroși, iar sambata s-a…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca, pana in anul 2026, Romania s-a angajat prin PNRR ca va avea cel putin 30 de institutii in cloudul guvernamental si cele patru centre de date functionale. Primul centru de date ar putea fi functional cel tarziu in prima parte a anului viitor,…

- Adrian Dafinei a fost fizician, doctor in fizica și profesor universitar, a fost in ultimii 25 de ani arhitectul succeselor romanești la olimpiadele și concursurile internaționale de fizica. Elevii antrenați și selecționați de el au adus in țara an de an, fara intrerupere, medalii de aur, de argint…

- Unul din marii retaileri pe segmentul de mobilier ieftin, IKEA, iși anunța intențiile de extindere globala din luna mai a anului viitor. Gigantul anunța de atunci ca și-a propus sa cheltuiasca 3 miliarde de euro pentru magazine pe masura ce se adapteaza la comerțul electronic. Un prim pas avea sa-l…

- Dragi sustinatori ai vietii. Prima lege abrogata in Romania dupa revolutia din Decembrie 1989 a fost legalizarea avorturilor. De atunci au fost comise mai mult de 16 milioane de avorturi. Astazi, trei din patru sarcini sfarsesc prin avort. Asociația GIO (Generații Iubite și Ocrotite) din Targu-Mureș…

- Consiliul Concurentei a amendat trei companii si un broker de asigurari cu peste 15 milioane de lei, pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata asigurarilor de aviatie din Romania, informeaza marti Consiliul Concurentei.