Stiri pe aceeasi tema

- PPD Romania, lider pe piața de distribuție a bauturilor alcoolice premium și parte din grupul Photos Photiades Distributors, a prelungit cu inca 5 ani contractul de inchiriere a spatiului de birouri din parcul de business West Gate Business District, deținut de Genesis Property, aceasta fiind a treia…

- David Popovici, 16 ani, a doborat vineri, 9 iulie, recordul mondial de juniori in semifinalele probei de 200 m liber, la Europenele de inot pentru juniori de la Roma. Tanarul inotator roman reușise record mondial și joi, la 100 de metri, unde a cucerit aurul, cu cel mai bun rezultat al anului inclusiv…

- La Euro 2020 s-a marcat pana acum, dupa ”optimi”, de 123 de ori, cu o medie de 2,8 goluri pe meci. La Euro 2016, au fost in total 108 (2,12 medie) Cu asemenea zile, ca 28 iunie, cand s-au marcat nu mai puțin de 14 goluri in doua meciuri (Croația - Spania 3-5 dupa prelungiri și Franța - Elveția 3-3,…

- Zi extrem de importanta pentru Guvernul Romaniei. In doar cateva ore vom afla soarta cabinetului condus de Florin Cițu, care se afla in fața votului pe moțiunea de cenzura, „Romania eșuata. Recordul fantastic al guvernului Citu”.

- „In sedinta Birourile permanente reunite s-a stabilit inceputul de calendar (al parcursului motiunii de cenzura in Parlament - n.r.). Astazi, la ora 14,00, va avea loc sedinta plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului pentru a da citire motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu”, a afirmat,…

- Zece dintr-o lovitura! O femeie de 37 de ani din Africa de Sud a nascut 10 copii, cu doi mai mulți decat se vazusera la ecografiile din timpul sarcinii. Bebelușii, 3 fetițe și 7 baieți, au venit pe lume prematur și vor ramane o perioada in incubator. Recordul pentru cei mai mulți bebeluși care au...…

- Un botosanean, adus cu ambulanta, a socat pe medicii de la Urgente dupa ce a baut dintr-o inghititura o sticla intreaga de spirt. Dupa aceasta isprava, barbatul a a luat-o la fuga si s-a facut nevazut.

- Aflata la 293,906 de metri deasupra solului, piscina in aer liber de pe acoperișul Address Beach Resort din Dubai, Emiratele Arabe Unite, a fost inclusa in Cartea Recordurilor, noteaza CNN.Hotelul cu 77 de etaje a fost deschis in decembrie anul trecut, iar piscina a stabilit recordul de „cea mai inalta…