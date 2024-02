O veste incredibil de tristă: Regele Charles este bolnav de cancer. Prinţul Harry vine de urgență la Londra Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anuntat luni Palatul Buckingham, precizand ca nu este vorba de cancer de prostata, dar a fost descoperit in timpul operatiei sale pentru prostata marita, informeaza BBC. Luni seara, in jurul orei locale 18.00 (20:00, ora Romaniei) Palatul Buckingham a emis un comunicat prin care a anuntat ca Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer. Nu se stie ce tip de cancer are regele, care este in varsta de 75 de ani, dar Palatul spune ca nu este vorba de cancer de prostata. Cu putin mai mult de o saptamana in urma, regele a fost internat in spital… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

