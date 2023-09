Stiri pe aceeasi tema

- „Demersurile mele de modificare a legislației UE pentru stoparea speculei pe piața energiei au obținut joi aprobarea Comisiei pentru Industrie, Energie și Cercetare (ITRE), urmand sa fie supuse votului plenului”, transmite eurodeputatul PSD Dan Nica.Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegației…

- Noul candidat la funcția de comisar european pentru Inovare, Cercetare, Cultura, Educație și Tineret, din partea Bulgariei a primit unda verde din partea comisiilor raportoare ale Parlamentului European. Iliana Ivanova o inlocuiește pe Maryia Gabriel care a decis sa demisioneze pentru a activa in noul…

- Parlamentul European a adoptat o rezoluție, susținuta de toți europarlamentarii PNL, prin care cere admiterea Romaniei și a Bulgariei in Spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Documentul ia in seama consecințele economice ale ținerii celor doua țari in afara spațiului de libera circulație și recomanda…

- Parlamentul European a adoptat o rezoluție dura impotriva Austriei din cauza veto-ului pe Schengen, cerand trimiterea acesteia in judecata pentru discriminarea romanilor și producerea de pierderi financiare semnificative in Romania și Bulgaria. Rezoluția a fost aprobata miercuri, obținand 526 voturi…

- Avem nevoie de un adevarat „Industrial Deal” și nu doar de „Green Deal”, transmite europarlamentarul Cristian Bușoi, care este și președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European.„Onorat de primirea de care am avut parte ieri la Agenția Internaționala a Energiei, in Franța, la Paris. Am avut ocazia…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta in continuare o creștere tot mai accentuata a cotațiilor Platts la produsele petroliere. Acest proces este influențat pe de o parte, de cererea sporita venita de la consumatori in contextul sezonului estival, iar pe de alta parte, de…

- Nu doar Romania și Europa, ci intreaga lume este impinsa in situația de gasi soluții pentru a accelera tranziția catre o energie verde. Cert este ca odata cu sancțiunile impuse Rusiei, Europa s-a vazut nevoita sa gaseasca alternative de energie in timp record, dar și soluții pentru populație. Uniunea…

