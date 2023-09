Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trimis, marti, in Insula Corsica un modul specializat de stins incendii de padure, cu 20 de pompieri din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), deplasarea pompierilor salvatori se realizeaza…

- AJUTOARE PENTRU GRECI… Romania trimite astazi, 4 august, in Grecia, un nou modul specializat de stins incendii de padure. Au plecat inca 90 de pompieri din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgența, iar de la ISU Vaslui, au plecat șase pompieri din cadrul Detașamentului Barlad. Deplasarea pompierilor…

- In aceasta dimineața, un apel 112 anunta faptul ca o familie din București s-a ratacit in zona forestiera Dofteana și a ramas cu masina blocata in noroi. Imediat, jandarmii bacauani, pompierii, salvamontiștii și politiștii locali au intervenit pentru localizarea acestora și pentru deblocarea autoturismului…

- Un barbat de 43 de ani, din Cluj-Napoca a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul cu numere false și parasirea locului accidentului fara incuviințarea organelor…

- Un autoturism Audi cu numar fals de inmatriculare plin cu 10.500 pachete de țigari de contrabanda in valoare de aproape 120.000 lei a fost confiscat de polițiștii de frontiera de la Brodina. De menționat ca șoferul nu a oprit la semnalele polițiștilor care au fost nevoiți sa se angajeze intr-o cursa…

- Un echipaj de poliție de frontiera de la Brodina, care derula luni o acțiune de supraveghere pe linia contrabandei cu țigari, a efectuat semnal de oprire, in jurul orei 16.00, unui autoturism Audi A 4, cu numere de Romania.Șoferul a demarat in tromba iar polițiștii au trecut la somații prin stație,…

- Potrivit CNN, o femeie in varsta de 64 de ani din Maine a reușit sa-și salveze cainele dupa ce a infruntat un urs și l-a lovit in fața cu pumnul. Lynn Kelly se afla in curtea casei sale din Porter, Maine, cand cainele ei a fugit in padure dupa ce a inceput sa latre. Kelly a alergat dupa caine și l-a…

- TRAGEDIE… O fetița a fost luata cu fulgi cu tot de un șofer inconștient, care circula cu viteza pe o strada din suburbia Gura Bustei. Inconștient, acesta a și fugit ca un las a fugit de la locul accidentului. Dupa cum se vede pe filmarile obținute de Vremea Noua acesta nu a franat deloc dupa […] Articolul…