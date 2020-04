O turmă de hiene s-a împrietenit cu o fetiță de doi ani (VIDEO) Hienele pot fi animale foarte loiale, in ciuda faptului ca sunt destul de periculoase și pot ataca cu ușurința omul atunci cand le este invadat teritoriul ori sunt extrem de flamande. Un videoclip aparut pe Youtube arata o alta latura a acestor vietați. O fetița de doar doi anișori din Zimbabwe a devenit cea mai buna prietena a puilor de hiena din rezervația naturala unde lucreaza tatal ei. Kiki W Citeste articolul mai departe pe noi.md…

