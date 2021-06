Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Baciu, consilierul local USR-PLUS Iași cu votul caruia PNL a reușit sa formeze o majoritate, alaturi de PMP, a fost ales viceprimar al Iașului. Perioada cat va ocupa aceasta funcție ar putea fi insa extrem de scurta. In urma cu o luna, Baciu a votat proiectul de buget local al municipiului Iași…

- Intrunit in ședința extraordinara luni, 7 iunie 2021, Consiliul Local i-a ales pe cei doi viceprimari ai Municipiului Iași in persoana consilierilor Daniel Juravle (PNL) și Cezar Baciu (USR-PLUS). Alegerea celor doi viceprimari s-a facut in urma exprimarii a 14 voturi din partea consilierilor PNL și…

- USR PLUS a anunțat miercuri ca l-a exclus din partid pe Cezar Baciu, consilierul care a votat alaturi de consilierii PNL și PMP bugetul municipiului Iași. Bugetul municipiului Iasi pentru anul 2021 a fost adoptat in cadrul sedintei de miercuri a Consiliului Local. La cea de-a treia incercare de a vota…

