Stiri pe aceeasi tema

- Cum iși rasfața Micutzu partenera de viața. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc fapul ca, deși pozeaza in "bad boy", cand nu-l vede nimeni, se lasa "imblanzit".

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro reușesc sa surprinda cele mai inedite imagini cu vedetele din Romania. Gheboasa demonstreaza ca știe sa fie un soț exemplar, in ciuda programului aglomerat pe care il are in viața de zi cu zi. In orice moment o pune mai presus pe partenera…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Florinel Coman demonstreaza ca nu este atent doar la balonul de pe terenul de fotbal. Atacantul de la FCSB imparte totul cu soția sa, Ioana, iar imaginile o pot demonstra.

- Cum arata viața cand ai peste 600 de milioane de lei in conturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Bogdan Doicescu și tatal sau, Raul. Fiul milionarului, apariție de 200.000 de euro.

- Actiunile BRK Financial Group s-au depreciat cu 14,75% in deschidere, la 0,13 lei/titlu. Ulterior, scaderea s-a redus la 13,44%, iar apoi la 12,13%. UPDATE La 11:42, deprecierea era de 13,77%, la 0,1315 lei/actiune. La 13.35, cotatia era in scadere cu 14,10%. Vineri, actiunile companiei crescusera cu…

- Daliana Raducan muncește și cand ar trebui sa se relaxeze. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca iubita lui Razvan Simion pune viața profesionala pe primul loc și in timpul liber.

- Cum arata o zi din viața lui Adrian Mutu. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe "Briliant" in timp ce a ieșit la cumparaturi. Cum se comporta antrenorul roman cu cei cu cel care il abordeaza.

- In anul 2021, Romina Gingașu și Piero Ferrari și-au unit destinele intr-o ceremonie fastuoasa, marcand astfel inceputul unei noi etape in viața lor. Dupa o relație de cinci ani, Romina a devenit oficial doamna Ferrari, intrand in familia celebrului producator de mașini de lux. Cu ce se ocupa acum soția…