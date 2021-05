O tornada s-a abatut duminica asupra orasului Tupelo din statul american Mississippi, unde a smuls acoperisurile mai multor locuinte si a distrus numerosi copaci si linii de alimentare cu energie electrica, informeaza Reuters. Deocamdata nu au fost raportate victime si persoane accidentate. "Echipajele de interventie analizeaza in prezent severitatea distrugerilor", a anuntat biroul de comunicare al primarului local intr-un mesaj publicat pe Facebook. In acelasi mesaj, locuitorii din Tupelo sunt indemnati sa ramana in locuintele lor. Fotografii si inregistrari video distribuite pe retelele de…