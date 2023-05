Stiri pe aceeasi tema

Centru Infotrafic anunta, sambata, ca circulatia rutiera este oprita, intre Poiana Brasov si Rasnov, pe DN 1 E, pentru Campionatul National de Viteza in Coasta.

- Echipa Crișul Oradea (antrenor Nicolae Diaconu, expert tehnic Cosmin Goina) a devenit campioana naționala la categoria de varsta juniori U 15 ani, dupa faza finala a campionatului, care a reunit primele patru clasate in urma celor doua turnee finale: CS Crișul, CSA Steaua București, Dinamo București…

- 16 persoane, aflate in dificultate pe traseele montane, au fost salvate in ultimele 24 de ore de echipele Salvamont din intreaga țara.Potrivit statisticii, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 21 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor.…

- FC Botoșani a anunțat transferul mijlocașului defensiv malawian Charles Petro (22 de ani), legitimat in ultimii 3 ani la Sheriff Tiraspol, campioana en-titre din Republica Moldova. Internațional malawian cu 27 de meciuri pentru prima reprezentativa a țarii sale, Petro a semnat din postura de jucator…

- Ieseanca Miruna Lehaci este noua campioana nationala la sah. Legitimata la CSM Iasi 2000, Miruna Lehaci este cea care a reusit sa isi adjudece titlul national, cu 7 puncte din 9. Noua campioana nationala are numai 18 ani si "un zambet perfect pentru performantele ei", precizeaza Federatia Romana de…

- Campioana europeana in exercițiu, Irina Ringaci, și-a trecut in palmares și titlul de campioana naționala Under 23. Potrivit olympic.md, in finala categoriei de greutate 68 kg, Irina Ringaci a invins-o pe Vera Cuharschi.Lista tuturor caștigatorilor, prezentata de olympic.

- Antonia Tanasie face performanța atat la birou, cat și in motorsport. De profesie notar, blonda din Brașov este pilotul care a concurat in 5 campionate: Promo Rally, Time Attack, Super Slalom, Super Rally și Viteza in Costa. Antonia Tanasie a avut de dus munca de lamurire cu soțul ei pana sa ajunga…