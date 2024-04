Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta a adus la start peste 80 de piloți din intreaga țara, iar pe lista de inscrieri s-au aflat și cateva nume noi. Pilotul timișorean Radu Benea a fost surpriza placut din varful clasamentului, fiind chiar aproape de o victorie la Categoria I, terminand…

- Octavian Ciovica (Radical SR8) a castigat, duminica, Trofeul Rasnov, prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta. Ciovica a fost cronometrat la capatul celor doua manse cu timpul de 03 min 46 sec 181/1000 (1 min 52 sec 467/1000, in prima, 1 min 53 sec 714/1000, in a doua). Pe locul secund…

- Trofeul Rasnov a deschis, in acest weekend, Campionatul Național de Viteza in Coasta de anul acesta. Competiția automobilistica se desfasoara pe tradiționalul traseu de pe Valea Cetații. Pana diseara, la ora 18.30, sunt mai multe restricții de circulație intre Rasnov si Poiana Brasov. Ordinea de start…

- Incepand cu 14 aprilie, toate drumurile duc catre Rașnov pentru un spectacol motorizat de excepție! Campionatul Național Masters de Viteza in Coasta iși deschide porțile, iar Alex Pițigoi, unul dintre cei mai talentați piloți romani, se pregatește sa iși demonstreze maiestria pe traseu. Mai mult decat…

- Navodariul a gazduit sambata, 23 martie, etapa pe Euroregiunea 2 la judo U 13. Judoka vranceni au caștigat competiția pe echipe și, ca urmare, AJJ Vrancea s-a calificat pentru finala Campionatului Național. Sportivii de la CSM Adjud 1946, pregatiți de sensei Cristian Ciupitu, au obținut in competiția…

- Etapa de Cupa Mondiala feminina de sarituri cu schiurile de la Rasnov, competitie care ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 16-18 februarie, a fost anulata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat, joi, Federatia Romana de Schi-Biatlon pe pagina sa de Facebook.Competitia…