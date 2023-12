O pacienta tanara din Alba Iulia, diagnosticata cu leucemie acuta, internata la o clinica din Cluj-Napoca, are MARE NEVOIE de sange și trombocite, grupa O negativ. Pentru a-i expedia intreaga cantitate de componente sanguine avem nevoie de donatori cu grupa O negativ. Va așteptam la donare!, transmit reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina. Program Centru: Luni-Vineri; 7.30-13.00 Telefon:0258834050 Post-ul O tanara din Alba Iulia, diagnosticata cu leucemie acuta, are nevoie de sange apare prima data in ProAlba .