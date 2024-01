Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 26 de ani, care a disparut acum doua zile din apartamentul din Cluj-Napoca unde locuia impreuna cu iubitul ei, a fost gasita moarta, joi dimineața, intr-o padure din localitatea Garbau, scrie Ziare.com.Conform primeleor informații, langa fata au fost gasite mai multe medicamente.Fata a disparut…

- O tanara din Cluj-Napoca a fost data disparuta de catre tatal și logodnicul ei. Ea a plecat din cartierul Manaștur intr-o direcție necunoscuta și nu a mai revenit. Femeia avea un telefon asupra ei, dar dispozitivul s-a descarcat ori a fost inchis. Familia spune ca la mijloc ar fi vorba despre o depresie…

- Polițiștii bistrițeni au gasit in Unirea o femeie de 30 de ani, cautata de autoritațile din Marea Britanie. Aceasta a primit un mandat internațional de arestare pentru inșelaciune. O femeie de 30 de ani din Breaza este cautata de autoritațile din Marea Britanie, care a emis pe numele sau un mandat internațional…

- Familia unui primar din județul Argeș trece prin momente cumplite. Tanara soție a edilului a fost gasita fara suflare. Femeia avea 32 de ani și era mama a trei copilași. Nenorocirea a avut loc in Botesti, judetul Arges, acolo unde sotia primarului din localitate a fost gasita moarta in propria locuinta,…

- Magda crede tot mai mult ca mama ei a murit in condiții suspecte. Barbatul pe care fiica Stelei il acuza ca ar fi ucis-o spune ca, de fapt, nu s-a intamplat nimic in apartament și ca Magda s-ar fi interesat abia dupa moartea mamei de soarta femeii.