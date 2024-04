Stiri pe aceeasi tema

- O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d'Aosta din nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, informeaza News.ro, conform CNN.

- La Catedrala Sfantul Mucenic Dimitrie din Carei cei 53 de elevi de la Liceul Teoretic și Școala Gimnaziala Vasile Lucaciu Carei care au fost premiați la Concursul „Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul III” și-au primit diplomele la finalul Liturghiei. Concursul, ajuns anul acesta la ediția a 8-a,…

- Trupul neinsuflețit al Andreei, studenta ucisa de iubitul ei in Timișoara, urmeaza sa fie preluat de familia ei. Pana atunci, colegii indurerați ai Andreei s-au adunat in fața IML, pentru a le fi alaturi parinților și rudelor ei. Prietenii studentei sunt sfașiați de durere, iar prezența lor acolo inseamna…

- Intr-o tragedie șocanta ce zguduie orașul Timișoara, o studenta la Medicina a fost gasita ucisa in propriul apartament, victima a unei crime cumplite comise de propriul ei iubit. Motivul tulburator al acestui act de violența ingrozitoare a fost gelozia, care a transformat o relație de dragoste intr-un…

- Crima invaluita in mister, in UK. O tanara de 30 de ani a fost gasita fara viața in casa ei, iar polițiști trateaza mortea ca “inexplicabila”. Un tanar de 23 de ani a fost arestat iar polițiștii cred ca acesta i-ar fi fost calaui.