- O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d'Aosta din nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, informeaza News.ro, conform CNN.

- La Catedrala Sfantul Mucenic Dimitrie din Carei cei 53 de elevi de la Liceul Teoretic și Școala Gimnaziala Vasile Lucaciu Carei care au fost premiați la Concursul „Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul III” și-au primit diplomele la finalul Liturghiei. Concursul, ajuns anul acesta la ediția a 8-a,…

- Politistii din Lugoj, judetul Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut doua percezitii domiciliare in localitatea Rusca Montana, judetul Caras-Severin, la doi barbati banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma perchezitiilor…

- Un barbat de 43 de ani din Galati a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce in locuinta sa de pe raza comunei Tudor Vladimirescu politistii au descoperit, potrivit Agerpres.o arma letala de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati."La data de 12 februarie 2024, politistii…

- Hoț prins dupa patru luni de polițiștii din Alba Iulia: A furat din geanta unei enoriașe care participa la slujba, la o biserica Un barbat care a furat in urma cu patru luni din geanta unei femei a fost identificat in data de 8 februarie, de polițiștii din Alba Iulia. Identificarea lui a venit in urma…

- Un barbat de 31 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tentativa la omor și port ilegal de arma, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Ieri, politistii Secției 3 Poliție Rurala Lechința și cei ai…