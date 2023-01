Stiri pe aceeasi tema

- O sa avem un nepoțel?! Ei bine, aceasta este intrebarea pe care și-o pun toți fanii Narcisei Moisa, la scurt timp dupa ce celebra manelista s-a intors dintr-o vacanța spectaculoasa, in Punta Cana. Bineințeles, reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au contactat-o pe…

- Fostul lider WTA Ashleigh Barty, in varsta de 26 de ani, a anuntat, vineri, in social media, ca este insarcinata. "2023 va fi cel mai bun an de pana acum. Suntem incantati de noua noastra aventura. Origi este deja sora cea mare protectoare", a scris Barty pe Instagram, alaturi de o fotografie in care…

- Maria Iordanescu, fiica lui Anghel Iordanescu, a anunțat ieri, 25 decembrie, prin intermediul unei postari pe Instagram ca este insarcinata cu primul ei copil și al lui Teodor Magureanu, barbatul care i-a devenit soț in vara acestui an. Ea a postat in mediul online mai multe fotografii in care apare…

- O femeie insarcinata in luna a noua si doi copii, de cinci si zece ani, au ajuns marti dimineata la spital in urma unui accident rutier carea a avut loc in municipiul Barlad si in care au fost implicate doua autoturisme si un autocar. Din primele informații, un șofer de 30 de ani nu a acordat prioritate…

- Vedeta PRO TV care l-a rugat pe Dumnezeu sa ii dea un copil in anul 2022. La trei zile dupa momentul cu pricina, a aflat ca era insarcinata. Astazi, prezentatoarea de televiziune este in a șaptea luna de sarcina și se bucura din plin de trairile sale speciale. Ce a dezvaluit frumoasa vedeta despre greutațile…

- Președintele american Joe Biden implinește duminica 80 de ani. Potrivit serviciului de presa al Casei Albe, acesta va sarbatori in cercul familiei alaturi de soția sa Jill și alte rude apropiate. Este o aniversare semnificativa a șefului statului, care nu a fost sarbatorita niciodata in Casf Alba, insa…

- Ziua de 8 noiembrie a fost randuita de Biserica ca zi de cinstire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, incepand cu secolul al V-lea. La aceasta zi mare, biserica din satul Coltu, comuna Ungheni, si-a sarbatorit hramul, iar sfantul lacas a devenit neincapator pentru enoriasi inca de la primele ore…