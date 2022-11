O tânăra de 17 ani a murit după ce medicii i-au uitat pansamentele în abdomen Ancheta de malpraxis la Spitalul Județean Focșani. Trei medici sunt cercetați de procurori, dupa ce o tanara de 17 ani a murit in urma unor complicațiilor survenite dupa o naștere prin cezariana. Catalina Elena Maria era originara din comuna Buda, județul Buzau și se mutase recent in jud. Vrancea alaturi de prietenul sau. Familia ii acuza pe medici ca i-au uitat pansamentele in corp dupa operația de cezariana, fapt pentru care au existat complicații și a decedat. Tanara de doar 17 ani avea toata viața inainte și abia invața sa se bucure de copilul ei, dupa ce nascuse in luna aprilie, un baiețel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Focșani a murit la doar 17 ani dupa ce medicii i-au uitat pansamentele in abdomen, in timpul operației de cezariana. Catalina nascuse in luna aprilie un baiețel perfect sanatos. Imediat dupa externare insa, a inceput sa aiba dureri groaznice și a slabit foarte mult. Familia tinerei ii acuza…

- Incidentul aavut loc in satul Andreiașu de Jos, județul Vrancea, sambata, cand barbatul de 36 de ani era la vanatoare. Victima a fost resuscitata de medici insa fara rezultat, potrivit News.ro . „Astazi, in jurul orei 12.30, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in satul Andreiașu de…

- Tragedie cu semne de intrebare si acuzatii grave. O fata de 15 ani din Focsani a murit dupa ce medicii i-au pus trei diagnostice in patru zile. Familia e hotarata sa depuna plangere la politie si la Colegiul Medicilor pentru a afla de ce a murit copilul lor si, mai ales, daca putea fi salvat, […] Articolul…

- Fetita de doua luni care a ajuns la spital dupa ce sora sa mai mare cu un an i-a infipt o foarfeca in cap a murit, informeaza News.ro. ”Fetita a decedat. Stop cardio-respirator care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis joi seara reprezentantii Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din…

- Caz șocant in Bacau. O femeie in varsta de 76 de ani cu probleme psihice, dusa de urgența la spital de fiica sa, a disparut in momentul in care a fost lasata nesupravegheata. Cateva ore mai tarziu, femeia a fost gasita moarta in raul Bistrița, iar acum, familia batranei face acuzații grave. Fiica acesteia…

- Intamplare groaznica intr-un cimitir din municipiul Slatina, unde un barbat care lucra la o cruce a murit, dupa ce a cazut de pe o scara de la o inaltime de circa un metru si jumatate. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt anunța ca a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. „Inspectoratul…

- Un barbat din Turcia a murit dupa ce el și soția lui au cazut intr-o prapastie adanca de cateva zeci de metri in timp ce se certau, scrie thesun.co.uk. Barbatul, identificat ca Ali G., in varsta de 35 de ani, patron de cafenea, se certa cu soția sa, Arzu G., de 32 de ani, in timp ce mergea pe dealurile…