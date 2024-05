Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii șocante in cazul judecatoarei Ancuța Popoviciu de la Judecatoria Mangalia, cea care se ocupa de procesul lui Vlad Pascu. Reamintim faptul ca, la primul termen al dosarului, aceasta a intrebat daca este in sala unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai. Acum, apropiații…

- Valentin Olariu, tatal lui Sebi, tanarul omorat de Vlad Pascu in accidentul din 2 Mai, a rabufnit la adresa judecatoarei Ancuta Popoviciu. Miercuri, 24 aprilie 2024, aceasta a fost audiata la Secția pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii, dupa ce i s-au adus acuzații de „neglijența…

- Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, a fost audiata, miercuri, timp de doua ore la Secția pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii, iar cand a ieșit a stat mai bine de un minut in fața reporterilor care o bombardau cu intrebari, fara sa raspunda la niciuna dintre…

- Tatal lui Sebi, tanarul ucis de Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai, a reacționat, dupa ce Ancuța Popoviciu a fost audiata de oamenii legii. Ce a spus barbatul despre atitudinea judecatoarei care se ocupa de cazul care a șocat Romania.

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, acuzat ca a omorat doi tineri cu mașina, a fost amanat pentru data de 9 mai 2024. Noul termen de 9 mai a fost stabilit de judecatoarea Ancuta Popoviciu care, in același timp, “a formulat cerere de abtinere” in acest dosar, dupa cum a anunțat avocatul familiilor…

- Sambata seara, sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modul in care se desfașoara procesul lui Vlad Pascu, tanarul care i-a ucis pe Sebi și Roberta, in 2 Mai. Tatal lui Sebi, Valentin Olariu, spera și acum ca se face dreptate și cu lacrimi in ochi, a declarat ca se…

- Judecatoria Mangalia se afla din nou in centrul atenției dupa ce Ancuța Popoviciu a comis o noua gafa in cadrul procesului privind tragedia provocata de Vlad Pascu. Intr-o scena incredibila, ea a intrebat cine este tatal lui Sebi, tanarul ucis in accidentul de la 2 Mai, chiar in fața barbatului care…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul judecatoarei de la Judecatoria Mangalia care judeca dosarul lui Vlad Pascu, tanarul care a lovit mortal cu masina doi tineri, la 2 Mai, in vara anului trecut. Ea a fost acuzata de parintii victimelor, ca joi, la primul termen de judecata, a cerut buletinului…