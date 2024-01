Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Botoșani, acolo unde, un baiat in varsta de 10 ani a cazut de la etajul I al unei cladiri dezafectate. Potrivit informațiilor, a fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD, iar minorul a fost transportat la un spital din Iași.

- Parintii unui copil in varsta de doi ani din judetul Satu Mare au fost retinuti duminica, in Romania, dupa ce, conform anchetatorilor, l-ar fi agresat in repetate randuri pe micut in timp ce se aflau in Germania, relateaza PortalSM.Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Satu Mare…

- Printul mostenitor al Kuweitului, seicul Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, in varsta de 83 de ani, a fost numit sambata, 16 decembrie, noul emir al tarii, dupa moartea predecesorului sau, seicul Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, potrivit televiziunii de stat, informeaza Agerpres citand AFP."Cabinetul kuweitian…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat marți moartea caporalului Noa Marciano, in varsta de 19 ani, care a fost capturat de gruparea terorista Hamas la 7 octombrie, scrie timesofisrael.com Marciano, in varsta de 19 ani, care facea parte din unitatea 414 a Corpului de colectare a informațiilor…

- Un barbat in varsta de aproximativ 32 de ani a murit intr-o sala de jocuri, in municipiul Constanța. Poliția a preluat cazul și a deschis un dosar penal pentru a stabili condițiile in care s-a produs decesul tanarului. Tragedie la pacanele, intr-o sala de jocuri, din municipiul Constanța. Un tanar in…

- Politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara efectueaza cautari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 64 de ani din Hunedoara, care a fost dat disparut de fiica stabilita in Germania. Femeia nu mai știe nimic de tatal sau de opt ani. „La data de 2 noiembrie 2023, o femeie…