O tanara din Polonia a fost la un pas de a fi strivita de un autobuz dupa ce prietena ei a impins-o pe strada in gluma. Scena a fost inregistrata de camerele video din apropiere. In filmare se vede cum doua tinere se plimba pe o strada din Polonia. In spirit de gluma, una dintre fete o impinge pe cealalta, dar aceasta se dezechilibreaza și cade pe partea carosabila exact in momentul in care un autobuz trecea pe acolo, conform dailymail.com Cațiva milimetri au lipsit ca roțile transportului public in comun sa treaca peste capul fetei și sa se intample o adevarata tragedie. Adolescenta de 17 ani…