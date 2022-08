Stiri pe aceeasi tema

- Pereții subteranei din bd. Ștefan cel Mare și Sfant intersecție cu str. Ciuflea se izoleaza termic pentru a proteja de formarea condensatului intre perete și teracota și ca aceasta sa se mențina pe timp indelungat pe perete. Explicația a fost oferita de Pretura sectorului Centru, dupa comentariul sarcastic…

- Pereții unei subterane din capitala, aflata in proces de reparație, au fost inveliți in polistiren. „Ion a decis sa investeasca in eficiența energetica a Chișinaului”, a comentat sarcastic ministrul Andrei Spinu.

- Un nou spital privat de chirurgie va aparea pe Calea Moților, intr-o zona și așa sufocata și care va limita mult accesul la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, vital pentru mulți oameni. Proiectul a fost avizat de Comisia de Urbanism, cu toate ca managerul Institutului Inimii din Cluj-Napoca s-a…

- Pasajul subteran care face legatura intre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant și strada Ciuflea va avea o noua fața. Pretura sectorului Centru anunța ca a demarat lucrarile de reparație.

- ”Am adoptat astazi o ordonanta de urgenta care va asigura o finantare de un miliard de euro pentru eficienta energetica si productia de energie verde. Din acestia, 500 de milioane de euro vor merge catre autoritatile publice si 500 de milioane de euro catre IMM-uri”, afirma premierul in postare. …

- Persoanele fizice se pot inscrie, incepand de astazi, ora 10:00, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. Cei care se vor inscrie vor putea selecta voucherele aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer conditionat, uscatoarele de rufe si aspiratoarele, informeaza…

- Consiliul Județean Iași a ajuns implicat in jocurile politice din stanga Prutului prin aprobarea in ședința din 25.05.2022 a unui acord de cooperare intre Județul Iași și Raionul Orhei din Republica Moldova, la propunerea lui Dinu Țurcanu, reprezentantul partidului pro-rus și anti-romanesc ȘOR, condus…

- 22 de noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala nerambursabila de 24.077.674,57 de lei, au fost semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila. Dintre acestea, 6 proiecte vizeaza eficientizarea energetica și…