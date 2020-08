O substanță din banalul insecticid ar putea ucide coronavirusul – studiul armatei britanice O substanța folosita la prepararea insecticidelor poate ucide tulpina de coronavirus care provoaca COVID-19, arata cercetarile laboratorului armatei britanice. Oamenii de știința de la Laboratorul de Știința și Tehnologie a Apararii (DSTL) iși impartașesc concluziile preliminare, astfel incat alții sa poata efectua cercetari suplimentare, scrie Sky News. Inca din aprilie armata britanica a anunțat ca […] The post O substanța din banalul insecticid ar putea ucide coronavirusul – studiul armatei britanice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii prezinta ”urme de otravire”, transmit AFP, Reuters si dpa, conform Agerpres. Institutia medicala din capitala germana unde este tratat Navalnii a afirmat ca substanta…

- Fostul ministru Miron Mitrea considera ca, in acest moment, avem o situație ciudata in Romania: oamenii nu mai vor sa accepte masurile de siguranța, iar in interiorul partidelor politice fiecare iși speculeaza propriul interes electoral. “In martie cand s-au introdus masurile de restrictie s-au golit…

- Incepand cu aceasta saptamana, cazurile de coronavirus au crescut in 41 de state americane, iar in multe regiuni situația nu a fost niciodata mai grava. Spitalizarile se apropie de un nivel național record, iar decesele sunt cele mai mari de la sfarșitul lunii mai. Dar, pe fondul acestui val devastator,…

- Oamenii de știința care efectueaza monitorizarea de rutina a tulpinilor de gripa in China au descoperit ca porcii sunt infectați pe scara larga cu un virus cu potențial de declanșare a unei pandemii. Tulpina, numita G4, este un amestec genetic de trei linii și are un potențial ridicat de mutații la…

- Folosind o gama larga de surse, The New York Times arata modul in care virusul s-a raspandit la nivel granular in Statele Unite ale Americii. Analiza este o harta cu puncte in mișcare care este construita pe baza mișcarii ilustrate de datele telefonului mobil și calatorii aeriene, coroborate cu descoperirile…

- Generalul britanic Richard Barrons adept al intaririi capacitații de aparare neconvenționala a statelor, a explicat, intr-un interviu publicat de ediția in limba germana a Der Spiegel, de ce combinația de rachete de precizie, cyberattacks și social media este mult mai periculoasa decat orice razboi…

- Intr-un aparent dezacord cu președintele Donald Trump, Secretarul Apararii, Mark T. Esper, a declarat miercuri ca nu crede ca starea actuala din orașele americane necesita desfașurarea de trupe active pentru a restabili ordinea. Declarația este facuta la doar doua zile dupa ce președintele Trump a declarat…

- Dr. Alberto Zangrillo, șeful terapiei intensive la spitalul San Raffaele din Milano, in Lombardia (epicentrul izbucnirii coronavirusului din Italia), a provocat duminica agitație, spunand presei italiene ca un studiu realizat de colegii sai a aratat ca virusul iși pierde potențialul viral, transmite…