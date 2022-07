Speaker, Coach si Teacher Certificat John Maxwell Team, mirobolanta și carismatica Tatiana Șoldeanu, din Bacau, a primit o stea pe Hall of Fame – Maxwell Leadership Team 2022. „Fericita, recunoscatoare și motivata!” – s-a declarat Tatiana, care de ceva vreme are propria ei firma in domeniu. Maxwell Team, creata de americanul John Maxwell, este o […] Articolul O steluța din Bacau a primit o stea de la Maxwell Leadership Team apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .