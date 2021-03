Stiri pe aceeasi tema

- Populatia unei specii de pasari pe cale de disparitie din Australia s-a imputinat atat de mult, incat exemplarele ramase au inceput sa-si piarda cantecul, sustin cercetatorii, potrivit bbc.com Mancatorul de miere regent (Anthochaera phrygia), odinioara prezent din abundenta in sud-estul Australiei,…

- Sute de persoane au participat sambata la o slujba de comemorate pentru omagierea victimelor atacului produs la 15 martie, la doi moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda. In total 51 de credinciosi au fost ucisi prin impuscare de catre un adept al suprematiei albilor australian in doua…

- O serie de replici seismice a zguduit sambata Noua Zeelanda, la o zi dupa puternicele cutremure care au declansat o alerta de tsunami, informeaza DPA. Trei cutremure de mare intensitate s-au produs vineri in largul Insulei de Nord, urmate de evacuarea rezidentilor si de o alerta de tsunami, ridicata…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs vineri in Insulele Kermadec, care apartin de Noua Zeelanda, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, au precizat specialistii de la EMSC. Tot vineri, un alt seism puternic, care…

- O alerta de tsunami a fost emisa dupa producerea unui seism cu magnitudinea initiala de 7,3, vineri dimineata, la est de Insula de Nord a Noii Zeelande, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC), potrivit Reuters, transmite agerpres.ro.

- ■ Radu Paltineanu si Irina Repede au reusit o mare performanta, in Noua Zeelanda ■ ei au strabatut Insula de Nord si Insula de Sud, calatoria lor insemnand circa 3.000 de km ■ pejos au strabatut 1.700 de km ■ „In dupa amiaza aceasta am ajuns la stramtoarea Foveaux, terminand astfel traversarea Insulei…