- A fost condamnata inca in anul 2017 la 19 ani de inchisoare pentru trafic de persoane și de copii, dar nu a mai ajuns dupa gratii și era de negasit. P Poliția de Frontiera anunța ca au reținut femeia de 37 de ani in seara zilei de 8 decembrie, in sectorul Botanica din Chișinau, transmite Noi.md cu referire…

- O șoferița aflata sub influenta alcoolului, care a lovit o mașina și a fugit, a incercat sa scape, declinandu-și alta identitate in momentul cand a fost prinsa de polițiștii locali din Timișoara.

- Un iesean din Mogosesti-Siret a fost obligat sa se cuminteasca timp de doi ani pentru a nu ajunge dupa gratii. L-a amenintat cu moartea pe ajutorul sefului de post, considerandu-se persecutat de acesta. In exercitarea atributiilor de serviciu, S.L.F. a contactat-o pe concubina lui Ioan Sirbu pe aplicatia…

- O simpla plimbare cu masina s-a soldat pentru un iesean cu 4 ani si jumatate de detentie. Nu era baut, nu comisese niciun accident, dar avea un „CV" infractional impresionant. Incidentul s-a petrecut la inceputul lui noiembrie 2017, dar a ajuns in instanta abia anul trecut, din cauza faptului ca cercetarile…

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani din 12 octombrie 2022, o femeie in varsta de 46 de ani, a fost condamnata pentru comiterea infracțiunii de omor, (art.145 alin. (2) lit.e1) din Codul penal) fiindu-i stabilita o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea…

- Femeia de 28 de ani l-a ucis pe barbat chiar in casa acestuia. Potrivit presei din Italia, tanara ar fi incercat sa-l seduca pe individ, iar acesta i-a promis ca o va lua de nevasta. In urma acestui plan, intreaga avere ii ramanea femeii.Rudele barbatului au aflat insa de ce voia sa faca și au incercat…

