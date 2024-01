Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 53 de ani, din Italia, a fost condamnata la 1 an și 4 luni de inchisoare, pentru rele tratamente aplicate minorului, pentru ca și-a obligat fiica de 16 ani sa țina o dieta stricta, ca sa nu depașeașca niciodata 47 de kilograme, spunandu-i in permanența ca este „urata și grasa”. Tribunalul…

- O femeie din municipiul Motru a fost condamnata de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de aproape șapte ani de inchisoare pentru ca și-a injunghiat soțul, descris de instanța drept un „calau domestic“, care a decedat ulterior in Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu.

- Maria, o femeie de 61 de ani din Sibiu, și-a ucis soțul cu lovituri de cuțit. Cei doi pareau sa aiba o relație normala, dar in casa se petreceau multe fapte de abuz, pe fondul consumului de alcool. In urma unei dispute, femeia a pus mana pe un cuțit și și-a injunghiat soțul, dar in fața instanței a…

- O femeie din Mavrodin iși va petrece urmatorii doi ani in inchisoare, ea fiind condamnata la aceasta pedeapsa dupa ce a savarșit infracțiunea de furt. Dambovițeanca a fost depusa, miercuri, la Penitenciarul Targușorul Nou. „La data de 3 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au pus…

- Un fost inalt responsabil al politiei federale americane, FBI, a fost condamnat la 4 ani si doua luni de inchisoare deoarece a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska, vizat de sanctiunile Washingtonului, a anuntat joi Departamentul de Justitie (DoJ) al Statelor Unite, noteaza AFP, conform Agerpres.Arestat…

- O femeie in varsta de 37 de ani a fost condamnata miercuri, la Paris, la zece luni de inchisoare cu suspendare pentru „apologia terorismului”, dupa ce a aparut intr-un video postat online in care a ironizat modul in care un bebeluș israelian a fost ucis de teroriștii Hamas in atacul din 7 octombrie,…

- O femeie din Gorj a fost condamnata la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru ca a inșelat cu aproape 800.000 de euro un septuagenar italian caruia ii promisese ca se va casatori cu el și vor avea copii.