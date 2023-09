Un nou accident a avut loc in aceasta dupa amiaza la trecerea la nivel cu calea ferata de la Doicești. Este an din trecerile din județ in care se intampla frecvent accidente. Trecerea nu are bariera, iar vizibilitatea spre dreapta este scazuta. In aceasta seara, o șoferița incepatoare a scapat cu viața dupa ce mașina a fost lovita de o garnitura de tren de pasageri care mergea spre Pietroșița. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. https://www.facebook.com/GazetaDambovitei.ro/videos/1359162618005995 Post-ul O șoferița incepatoare a facut accident la trecerea la nivel cu calea ferata de la Doicești.…