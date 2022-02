O șoferiță din Tulnici și un șofer din Câmpineanca, BĂUȚI la volan, pe șoselele din județ Ieri, 17 februarie a.c., in jurul orei 19:15, polițiștii Biroului Rutier Focșani au oprit in trafic o autoutilitara condusa de un barbat, de 47 de ani, din Campineanca. Intrucat acesta emana halena alcoolica, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest care a indicat un rezultat de 0,46 mg /l litru alcool pur in aerul expirat […] Articolul O șoferița din Tulnici și un șofer din Campineanca, BAUȚI la volan, pe șoselele din județ apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

