ULTIMA ORĂ! FOTO! Un pescar surprins de apele Siretului a fost salvat de polițiștii și pompierii din Adjud Biroul de presa al IPJ Vrancea: „Munca in echipa aduce oamenii -pompieri și polițiști – impreuna, pentru a lucra la un obiectiv comun: salvarea vieții! Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud alaturi de pompieri au fost sesizați sa intervina in aceasta seara, la ora 19.30 in apropierea barajului, pentru salvarea unui barbat surprins de apele […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Un pescar surprins de apele Siretului a fost salvat de polițiștii și pompierii din Adjud apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

