Experții in drept sugereaza ca Pfizer și BioNTech s-ar putea confrunta cu procese legate de vaccinul impotriva COVID-19 din cauza includerii unei secvențe de ADN care a starnit controverse și ingrijorari in randul profesioniștilor din domeniul sanatații. Legea privind pregatirea publica și pregatirea pentru situații de urgența din SUA (Public Readiness and Emergency Preparedness Act […] The post O secvența ADN nedivulgata din vaccinul pentru Covid deschide calea catre procese impotriva Pfizer-BioNTech appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .