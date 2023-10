Stiri pe aceeasi tema

- Mita incasata de Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ii da prilejul jurnalistului de la Romania TV sa faca o succinta analiza a clasei politice autohtone. Incet-incet dinozaurii din politica fac pasul in lateral și se retrag incet din viața de partid cu, sau fara ajutorul procurorilor, spune Ciutacu.…

- Medeea Marinescu, actrița care este partenera de scena lui Florin Piersic, face dezvaluiri emoționante despre marele actor. Cei doi vor reveni luni, 18 septembrie, cu spectacolul „Strain in noapte”. Florin Piersic are un obicei la care nu renunța niciodata. Este vorba despre conservațiile cu publicul…

- Un tanar plecat din Moldova, care a trait in Italia și Anglia, a reușit sa faca primii pași in lumea internaționala a modei, iar ținutele sale au cucerit-o pe diva americana, potrivit life.ro. Celebra artista americana a etalat piesele vestimentare la concertele sale din turneul mondial „Renaissance…

- Zoom, compania de comunicații video al carei nume a devenit sinonim cu munca de la distanța in timpul pandemiei de COVID-19, a ordonat personalului sa vina inapoi la birou. Firma iși schimba viziunea in privința telemuncii și trece la o „abordare hibrida structurata”, informeaza BBC.

- Cartea de memorii a prințului Harry, "Spare" ("Rezerva"), este "cea mai aruncata" carte de catre turiști in aceasta vara, sute de exemplare fiind abandonate pe plaje sau in hoteluri, scrie Daily Mail.Autobiografia de 416 pagini a fost lasata in camere, in coșuri de gunoi și langa piscine in multe locuri…

- Filiala pe lignit, care urmeaza sa fie inființata la nivelul Complexului Energetic Oltenia (CEO) va prelua mii de angajați din companie. Angajații care vor fi preluați de viitoarea filiala pe lignit vor beneficia de aceleași drepturi ca personalul care va fi pastrat la companie. Vor fi aplicate prevederile…

- UPDATE! Alerta primita pe telefoane, in urma cu doua ore, de vasluieni s-a dovedit a fi falsa. Vijelia nu a mai venit, au fost doar cateva rafale de vant, o ploaie scurta și cam atat. Insa alerta i-a bagat in spaima pe angajații din instituții. De frica sa nu poata pleca de la munca din […] Articolul…

- Din cauza schimbarilor și evenimentelor majore din ultimii ani, managerii moderni se afla in fața unor noi provocari: fluctuația de personal, schimbarea nevoilor și aspirațiilor angajaților odata cu pandemia, experimentarea sistemului de lucru remote și evoluția tehnologiilor. Toate acestea sunt…