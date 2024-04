Stiri pe aceeasi tema

- DOCTOR SI POET… Anul 2024 marcheaza 106 de ani de la nastere (7 ianuarie) a profesorului Ion Chiricuta, unul dintre trunchiurile viguroase ale medicinei romanesti, promotor al oncologiei moderne. Ion Chiricuta s-a nascut la Barlad, dar viata si-a petrecut-o la Cluj, unde a fost director al Institutului…

- SFATURI UTILE … Organismul uman, desi intra in contact cu multi germeni, se imbolnaveste foarte rar, doar atunci cand agentul patogen gaseste o cale deschisa (o poarta) de intrare in organism sau cand organismului ii lipsesc anumiti factori de aparare (ca de exemplu, anticorpii in cazul unei infectii…

- Papa Francisc a sarit in ultimul moment peste citirea predicii sale in timpul slujbei din Duminica Floriilor din Piata Sfantul Petru, la care asistau zeci de mii de oameni, relateaza Reuters. In ultimele saptamani, papa, in varsta de 87 de ani, a suferit de bronsita si gripa si a delegat un asistent…

- PE PODIUM… Atletul Dragoș Nastasa, dublu legitimat la CSȘ Barlad și CSM Onești, s-a clasat pe locul 4 la seniori și pe locul 3 la Under 23 in proba de 400 metri la Campionatele Naționale de sala pentru seniori și U23 – București. Atletul pregatit de Lucian Bolgar a incheiat cursa in 49 de secunde […]…

- UPDATE: „Echipajele de pompieri au ajuns la locul intervenției. A fost gasita o persoana decedata, alte doua persoane fiind intoxicate. Una dintre cele doua persoane a intrat in coma și este transportata catre Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Barlad. In intampinarea…

- VEDETE DE PENITENCIAR… Noua fugari condamnați in Romania și care se sustrageau executarii pedepselor, au fost aduși vineri in țara de polițiștii romani. Printre cei noua, s-a aflat și un barbat de 27 de ani, din Barlad, care a fost escortat din Marea Britanie, fiind urmarit internațional pentru savarșirea…

- NEINȚELEGERI… Un caz de o violența ieșita din comun a avut loc, in urma cu cateva zile, in orașul Negrești. Un barbat in varsta de 29 de ani a ajuns pe patul de spital, in stare grava, dupa ce a fost batut chiar de catre unchiul sau. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești au intrat […] Articolul…

- PREGATIRI… Una dintre marile personalitati ale Romaniei, care a marcat evolutia artei romanesti este, fara indoiala, pictorul barladean Nicolae Tonitza. Autoritatile vasluiene doresc sa ii mentina viu spiritul in constiinta contemporanilor si au demarat deja pregatirile pentru editia a V-a a Bienalei…