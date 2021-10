O româncă fura în Italia, ca-n filme. Carabinierii au urmărit-o şi ei pe străzi, ca la Hollywood! O romanca a speriat Italia! Nu neaparat prin gravitatea infractiunii, ci prin imaginatia loviturii. Femeia a pus la cale un plan elaborat, pentru a fura din magazinele din orasul Avezzano. S-a folosit de fiica ei mica, pentru asta, o copila pe care o transporta intr-un carucior de bebelusi. A modificat caruciorul ca sa fure Cum […] The post O romanca fura in Italia, ca-n filme. Carabinierii au urmarit-o si ei pe strazi, ca la Hollywood! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

