O româncă dispărută a fost găsită îngropată în curtea casei contabilei O romanca disparuta a fost gasita ingropata in curtea casei contabilei sale: A dat-o cu capul de pereti si de podea Miza conflictului: 20.000 de euro, suma pe care romanca le-o daduse pentru a plati darile la stat. Cei doi asasini, mama si fiu, prestau servicii de contabilitate in Pancevo. Autopsia va scoate la iveala modul in care a fost omorata romanca. Presa din Serbia scrie astazi despre o crima in care victima a cazut o romanca stabilita la Pancevo. Infractiunea a fost descoperita ieri, la Pancevo, cand Bogdanka G. (68 de ani) si fiul ei, Bogdan M. (46 de ani), au fost arestati sub suspiciunea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

