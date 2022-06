O refugiata ucraineanca, aflata acum in Marea Britanie, și-a recunoscut obiectele din casa ei din Ucraina, intr-o poza publicata dupa ce rușii au facut noi cuceriri in estul țarii, scrie BBC. Alina Koreniuk a spus ca o cutie care apare in poza conține un boiler nou pe care ucraineanca l-a cumparat cu puțin timp inainte […] The post O refugiata din Ucraina și-a recunoscut obiectele furate din casa pe un tanc rusesc:”Asta e boilerul meu!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .