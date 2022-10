O realitate dură: „România Educată” de România Plagiată Demisia lui Sorin Cimpeanu de la conducerea Ministrului Educației pentru suspiciunile rezonabile de plagiat a adus in prim plan și un personaj extrem de controversat apropiat acestuia care de vreo 20 de ani beneficiaza din plin de privilegiile plagiatului. Plagiatul, noul virus necesar al Romaniei De ani buni, societatea romaneasca este bantuita de un nou virus controlat de interese: plagiatul. Cazul Sorin Cimpeanu este singular? Nici vorba! Plagiatul este in țara noastra un model sulfuros, devenit cu timpul obligatoriu pentru a legitima niște indivizi care i-au mințit pe romani, le-au otravit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

