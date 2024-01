Stiri pe aceeasi tema

- O racheta nou-nouta a fost lansata luni din Florida, avand la bord primul modul spatial american care va incerca sa se plaseze pe Luna dupa o pauza de peste 50 de ani, dezvoltat de aceasta data de o companie privata, informeaza AFP. Racheta Vulcan Centaur a grupului industrial ULA, din care fac parte…

- Administratia Federala a Aviatiei a ordonat sambata companiilor aeriene sa retina la sol peste 170 de aeronave Boeing 737 MAX 9 pentru inspectii. Un avion al companiei Alaska Airlines a pierdut o parte din fuzelaj in timpul zborului.

- Daniel Horodniceanu a fost „albit” de CSM in dosarul in care fostul șef DIICOT este acuzat ca și-a folosit influența pentru a incerca sa scape de amenda, dupa ce a fost oprit in trafic de catre polițiști. Secția pentru procurori in materie disciplinara di

- Airbus facuse echipa cu Lockheed in 2018 pentru a oferi transportorul sau cu cisterna multirol A330, dar gigantul aerospatial francez trebuie acum sa decida daca va continua competitia fara Lockheed. ”Airbus ramane angajat sa ofere US Air Force si luptatorilor nostri cel mai modern si mai capabil tanc…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost criticat dur joi de catre actualul lider al SUA, democratul Joe Biden, si de catre unii dintre rivalii sai republicani pentru ca a calificat miscarea islamista libaneza Hezbollah, dusman inveterat al Israelului si aliat al Hamasului, ca fiind "foarte inteligent",…

- In ciuda eforturilor celor de la Rockstar de a ține secrete informațiile legate de Grand Theft Auto 6, internetul nu mai este un loc sigur de ascuns chestii. Recent, o publicație cu credibilitate in sfera pasionaților de GTA, Rockstar Mag a publicat un material in care discuta despre motorul grafic…