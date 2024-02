Orașul american Tampa ii va plati 14 milioane de dolari, in cadrul unei ințelegeri intr-un proces federal, lui Robert DuBoise. Acesta a stat 37 de ani la inchisoare dupa ce a fost condamnat pe nedrept pentru viol și crima. Barbatul de 60 de ani a fost condamnat in august 1983 pentru violarea și uciderea unei tinere de 19 ani, Barbara Grams, in Tampa. A fost exonerat in august 2020, dupa ce dovezile ADN au stabilit ca nu a fost vinovat. DuBoise a devenit al 30-lea deținut eliberat in timp ce se afla pe lista condamnaților la moarte a statului Florida. „Am petrecut 37 de ani inchis pentru fapte…