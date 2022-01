O racheta ruseasca a scapat de sub control și se indreapta cu viteza spre planeta noastra, au avertizat miercuri seara specialiștii. Impactul ar urma sa aiba loc in urmatoarele 24 de ore, informeaza CNN . Se numește Racheta Angara-A5 și a fost lansata pe 27 decembrie 2021 din nord-vestul Rusiei, intr-un test de verificare a unei noi tehnologii, scrie agenția rusa de stat TASS. „Putem spune ca in urmatoarele 24 de ore racheta va cadea, dar unde va cadea, nimeni nu poate spune, pentru ca in urmatoarele ore va efectua mai multe mișcari de revoluție in jurul globului”, a declarat pentru CNN un director…