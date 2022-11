Stiri pe aceeasi tema

- O racheta cat o cladire de 10 etaje va cadea necontrolat pe Pamant in acest weekend. Acest modul al rachetei a fost lansat din noua stație spațiala chineza Tiangong, iar mai apoi s-a detașat de ea. In prezent, nimeni nu știe unde va cadea corpul acestei rachete și, de altfel, nimeni nu o va putea controla.…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada care urmeaza. Experții au indicat o schimbare neașteptata a vremii. Romanii vor avea parte de temperaturi de 30 de grade Celsius in acest weekend. Iata prognoza pentru urmatoarele zile și zonele care se…

- Lansarea rachetei SLS este reprogramata pentru sambata, 3 septembrie, la cinci zile dupa ce mai multe probleme tehnice au zadarnicit o prima incercare a NASA de a da startul propriu-zis al proiectului istoric Artemis, transmite vineri Reuters . Racheta SLS, cel mai puternic vehicul dezvoltat vreodata…

- UPDATE 16.15 Lansarea Artemis I a fost amanata dupa ce inginerii NASA nu au reușit sa raceasca motorul 3. Cea mai devreme oportunitate de a lansa din nou este ora 12:48 ET pe 2 septembrie, dar Agenția Spațiala a SUA a spus ca nu știe daca va fi rezolvata problema la timp. „Trebuie sa așteptam sa vedem…

- Misiunea Artemis I – care iși propune sa readuca oamenii pe Luna pentru prima data in jumatate de secol – a depașit numeroase intarzieri tehnice și o pandemie globala pentru a fi pregatita pentru primul sau zbor de testare luni. Daca va decurge cum trebuie, va fi prima data cand oamenii vor incerca…

- Saptamana urmatoare, NASA va face primul pas catre intoarcerea omului pe Luna , lansand noua sa generație de rachete intr-un eveniment pe care il vom putea vedea live. Misiunea Artemis I se va lansa de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, pe 29 august, și va marca startul noii ere de explorare spațiala…