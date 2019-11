O profesoară s-a prezentat sub influența alcoolului la ore O profesoara care preda la o scoala din comuna braileana Victoria a venit vineri bauta la ore, cu o imbibatie alcoolica de 1,18 mg/l in aerul expirat, potrivit aparatului etilotest, in acest caz consiliul de administratie al scolii declansand o ancheta interna pentru a stabili ... The post O profesoara s-a prezentat sub influența alcoolului la ore appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

