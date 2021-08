Stiri pe aceeasi tema

- Comunele Rapoltu Mare, Sarmizegetusa și Totești sunt incluse intr-un program al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliara pentru inregistrarea sistemica in Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara a imobilelor. Valoarea contractul pentru cele trei comune hunedorene este de peste…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sambata ca alegerile de la PNL Timis sunt un „simulacru”, „imaginea perfecta” a acestui partid, care a lasat Romania neguvernata, „doar pentru a-si cara ei pumni in cap in disputele lor interne”. „Voi sunteti urmasii Bratienilor?! Niste circari si martafoi…

- „Romania este corigenta și la capitolul PNRR!” Banii europeni pentru Planul Național de Redresare și Reziliența se lasa așteptați, atrage atenția deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu. „Comisia Europeana a aprobat pana acum Planurile Naționale de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru 16 țari…

- Situația de la Colterm SA este extrem de critica din cauza unui ghem incalcit de probleme legale, de patrimoniu și financiare, iar soluțiile nu se intrevad – aceasta a fost concluzia ședinței de astazi a AGA. Dupa ce consilierilor locali din Timișoara li s-a prezentat un plan de restructurare a companiei…

- Creșterea alocațiilor, deduceri pentru salariații cu copii și acordarea de tichete sociale pentru stimularea participarii copiilor cu varsta de pana la 6 ani la invațamantul preșcolar, public și privat, sunt masurile propuse de PSD petru stimularea natalitații. „Orice om politic responsabil din Romania…

- Creșterea alocațiilor, deduceri pentru salariații cu copii și acordarea de tichete sociale pentru stimularea participarii copiilor cu varsta de pana la 6 ani la invațamantul preșcolar, public și privat, sunt masurile propuse de PSD petru stimularea natalitații. „Orice om politic responsabil…

- PSD a inițiat un proiect de lege pentru stimularea natalitații și sprijinirea familiilor cu copii PSD a inițiat un proiect de lege pentru stimularea natalitații și sprijinirea familiilor cu copii, anunța deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, parlamentarul aratand ca, in ultimii ani, natalitatea…

- Unitatile de cazare din Romania au inregistrat in acest an cu 45% mai multe rezervari pentru mini-vacanta de 1 iunie, comparativ cu anul anterior. In topul preferintelor romanilor pentru mini-vacanta de 1 iunie sunt statiunile de pe litoral, dupa cum se mentioneaza intr-o analiza facuta de o platforma…