O poză trucată prin inteligența artificială ar putea duce la închisoare O propunere legislativa privind interzicerea utilizarii malitioase a tehnologiei si limitarea fenomenului Deepfake a fost semnata de 39 de parlamentari. Nerespectarea condițiilor atrage o pedeapsa de pana la doi ani de inchisoare. Concret, aceștia propun interzicerea difuzarii si stocarii in spatiul public a imaginilor si inregistrarilor audio-video create cu ajutorul inteligentei artificiale sau realitatii virtuale […] The post O poza trucata prin inteligența artificiala ar putea duce la inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

